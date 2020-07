Weniger arbeiten wegen Corona? Vier Gründe gegen die Vier-Tage-Woche

Und was würde nach dem ersten Subventionsjahr passieren? Nun, entweder sind alle glücklich, und auch die Arbeitgeber so zufrieden mit Arbeitsmoral und Produktivität, dass sie den Staat entlasten und die Subventionen übernehmen. Oder aber, was insbesondere mitten in einer Wirtschaftskrise wahrscheinlich ist: Die Unternehmen passen den Lohn an, setzen ihn also runter – was nicht wenige Arbeitnehmer wieder von der Fünf-Tage-Woche überzeugen dürfte.