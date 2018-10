Weniger Asylanträge Deutschland ist weit entfernt von Flüchtlings-Obergrenze der Koalition

Berlin, NürnbergIm September haben weniger Menschen Asyl in Deutschland gesucht als im Vormonat. Im vergangenen Monat wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) 12.976 Anträge gestellt, wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Daher wird noch unwahrscheinlicher, dass der im Koalitionsvertrag vereinbarte Zuwanderungskorridor von jährlich maximal 180.000 bis 220.000 Menschen erreicht wird.