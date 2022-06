Weniger Gas aus Russland Kohle, Speichern, Sparen: Habeck plant Notmaßnahmen zur Gasversorgung

Der Grünen-Politiker ging nicht auf mögliche Einsparungen auch im Privatbereich ein, die auch in der Ampel-Koalition umstritten sind. Hier hatte Bauministerin Klara Geywitz (SPD) einen Vorschlag von Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller zurückgewiesen, die vorgeschriebene Mindesttemperatur für Mietwohnungen abzusenken. „Je nach Lage werden wir weitere Maßnahmen ergreifen“, teilte Habeck am Sonntag nur mit.



