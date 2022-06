Weniger Gas aus Russland Versorgungssicherheit beim Gas: Mit Milliarden gegen Sanktionen – und die Nervosität

Der Bundesnetzagentur zufolge fallen die Gasmengen über Nord Stream 1 seit Tagen. Für Deutschland ist Nord Stream 1 die Hauptversorgungsleitung mit russischem Gas. Zuvor war schon die Leitung Jamal-Europa nicht mehr befüllt worden. Reduziert ist auch die Durchleitung von russischem Gas durch die Ukraine, die deutlich unter Plan liegt. Bereits durch die bisherigen Einschränkungen hatten sich die Energiepreise erhöht. Im Moment sind die Speicher in Deutschland zu etwa 55 Prozent gefüllt. Die Bundesregierung hofft zudem, an der Nordsee schnell Terminals für Flüssiggas in Betrieb nehmen zu können, das per Schiff angeliefert würde.



