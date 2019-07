Weniger Zeit-, mehr Kurzarbeit Flaute am Arbeitsmarkt kostet erste Jobs

Umso ärgerlicher sei es, dass die Politik die guten Zeiten nicht genutzt habe, um für diesen Fall vorzusorgen. „Statt also die Zeitarbeitsbranche gesetzlich immer weiter zu regulieren, sollte sie von der Politik als strategisch wichtiger Partner des deutschen Arbeitsmarktes anerkannt werden. Nur so kann sie auch in konjunkturell raueren Zeiten ihre Kernkompetenz ausüben, nämlich sowohl für gut- als auch für weniger qualifizierte Menschen einen passenden Arbeitsplatz zu finden,“ fordert der Verbandschef.



Weitere Auswertungen der BA zeigen darüber hinaus, wo sich die Konjunkturflaute regional auf den Arbeitsmarkt auswirkt. In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen verzeichnete die BA in den Monaten Februar bis April 2019 bereits einen leicht sinkenden Bestand von sozialversicherungspflichtigen Jobs, insgesamt gab es ein Minus von rund 5000. In Bremen, im Saarland, in Sachsen-Anhalt und Brandenburg wiederum gab es in diesen drei Monaten unterm Strich keinen Aufbau mehr. Selbst in wirtschaftlich starken Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg schwächt sich die Dynamik laut der neuen BA-Daten mittlerweile stark ab. Das Jobwachstum fällt dort deutlich schwächer aus als noch 2018.