Wer im neuen Jahr interessant wird Menschen aus Wirtschaft und Politik, auf die Sie 2020 achten sollten

Katharina Fegebank, 42, Grüne, Wissenschaftssenatorin in Hamburg. Aus Rot-Grün soll Grün-Rot werden. Darauf machen sich die Grünen in Hamburg Hoffnung. Im Februar wählen die Bürger der Hansestadt eine neue Landesregierung und die 42-jährige Anführerin der Ökopartei tritt gegen Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) an. Laut Umfragen ist ihr Sieg nicht ausgeschlossen. Bisher ist sie als Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin seine Stellvertreterin. Ihren Wahlkreis Fuhlsbüttel hält sie als Direktkandidatin, den Einzug in den Bundestag allerdings verpasste sie 2013 als sie auf Platz 3 der Landesliste antrat. Ganz kurz war die Politologin schonmal Erste Bürgermeisterin in Hamburg. Kommissarisch vertrat sie im März 2018 Olaf Scholz, der als Vizekanzler ins Bundeskabinett gewechselt war – bis zur Wahl von Tschentscher in der Bürgerschaft zum Nachfolger von Scholz.