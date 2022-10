Wer, wofür, wie viel Diese drei Grafiken zeigen das Sanktionsregime bei Hartz IV und Bürgergeld

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hält sie dennoch für bewährt: Für eine sehr geringe Minderheit der Menschen brauche man eine Handhabe, wenn sie zum Beispiel Beratungsgespräche ohne Grund versäumen, sagte der ehemalige BA-Chef Detlef Scheele – „weil wir sonst den Kontakt zu ihnen verlieren und ihnen nicht mehr helfen können“.



Dass die Zahl der Sanktionen zuletzt deutlich abgenommen hat, hat zum einen mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu tun, dazu gleich mehr. Vor allem aber machten Beraterinnen und Berater in den Jobcentern ihren Klienten in den Pandemiejahren weniger Vermittlungsvorschläge, auch qualifizierten sich weniger Leistungsempfänger – der Arbeitsmarkt sei zeitweise doch sehr belastet worden, begründet das die Arbeitsagentur.