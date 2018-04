Werben um AfD-Wähler: Söder will mit eigener Grenzschutzpolizei bei Landtagswahl punkten

Bei Piding an der Grenze zu Österreich, vor dem schönsten Alpenpanorama, besucht er Schleierfahnder der Polizei an der Autobahn 8. Es ist der erste Besuch des CSU-Politikers bei den bayerischen Grenzschützern, die aber erst ab 1. Juli wieder so heißen sollen. Eigentlich hat Bayern 1998 die hoheitlichen Aufgaben an den Bund abgetreten.