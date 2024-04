Der Deutschlandfunk fragt: „Können Rechtspopulisten und Rechtsextreme nach der Europawahl zur führenden politischen Kraft in Europa werden? ‚An uns kommt im nächsten Europaparlament niemand mehr vorbei!‘, hieß es vollmundig beim Europa-Parteitag der AfD in Magdeburg. Auch in anderen EU-Mitgliedstaaten fahren rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien Erfolge ein. In Schweden und Finnland sind sie Juniorpartner in der Regierung mit Christdemokraten, in Italien stellen die Fratelli d'Italia mit Giorgia Meloni die Regierungschefin. In den Niederlanden gingen die Rechtspopulisten um Geert Wilders als stärkste Kraft aus den Parlamentswahlen hervor.“