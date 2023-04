Unter dem Deckmantel des Anspruchs, die Ansprache von Kindern zu unterbinden, entsteht in der Praxis ein allgemeines Werbeverbot für die meisten Lebensmittel, die einen beträchtlichen Anteil am Werbekuchen in Deutschland besitzen. Denn Cem Özdemir zieht für seinen Gesetzesentwurf das Nährwertprofil der WHO heran. Unter Einbezug dieser Kriterien, also der Höhe des Zucker- Fett- und Salzgehaltes, fallen 70 bis 80 Prozent aller in Deutschland beworbenen Lebensmittel unter das angestrebte Werbeverbot.



Uwe Storch ist Vorsitzender der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM), aber gleichzeitig auch Mediachef des Süßwarenkonzerns Ferrero: „Damit ist es seine Aufgabe, genau jene Produkte zu vermarkten, die Bundesernährungsminister Cem Özdemir mit seiner geplanten Regulierung aus der Werbung verbannen will.“ Im Interview mit Horizont spricht Storch über die Folgen eines solchen Werbeverbotes, über die Selbstkontrolle der Werbewirtschaft und über die Frage, ob Werbung dick macht. Für ihn ist der „aus der Hüfte geschossene Gesetzesentwurf weder evidenzbasiert noch erfolgversprechend“.