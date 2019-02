 Werkstattgespräch: CDU will Asylpolitik krisenfest machen

Der Bundestagsinnenpolitiker Marian Wendt (CDU) forderte, Asylbewerber mit einem laufenden Antrag in anderen EU-Ländern an den Grenzen abzuweisen. „Bis das Dublin-System repariert ist und die Doppelasylbewerber endlich mehrheitlich in die für sie zuständigen Staaten zurückgebracht werden können, müssen wir selbst handeln“, erklärte er in der „Welt am Sonntag“. Ex-Innenausschuss-Chef Wolfgang Bosbach (CDU) sagte dem Blatt, dies solle „wenigstens wieder bei solchen Asylbewerbern möglich sein, die weder einen Pass, noch irgendein anderes Identitätsdokument mitbringen“.