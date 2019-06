Wer ewig nach einem Parkplatz sucht, statt sich ins Halteverbot zu stellen, hat wohl zu viel Zeit. Und wer in der 30er-Zone 30 fährt, gut, der hat ja einen an der Klatsche.



Dass regelkonformes Fahren in Deutschland eigentlich nicht wirklich erwartet wird, zeigt sich bislang auch an der Höhe der Bußgelder in Deutschland. Wer etwa in zweiter Reihe parkt, was den Feierabendverkehr für viele Menschen um nicht enden wollende Minuten zwischen Abgasen und Lärm verlängern kann, zahlt bislang 20 Euro. Wer auf dem Radweg parkt, zahlt 20 Euro. Mit Behinderung: 30 Euro. Wer eine Busspur zu seiner Privatspur erklärt, weil sein Interesse, schneller voranzukommen, das Interesse der anderen offenbar überwiegt, zahlt 15 Euro.