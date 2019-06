Werner knallhart: Dank E-Tretrollern: Wir brauchen jetzt mehr Tempo 30

Also diese E-Stehroller kommen jetzt. Und weil wir Deutschen mal wieder so angstlahm sind, können wir als feige Nachzügler schon direkt die Fehler der mutigeren Nationen vermeiden. Wenn schon spät, dann wenigstens gut. In Städten wie Paris, Madrid, Wien und San Francisco kristallisieren sich bereits folgende Probleme raus:



1. Die Fahrt mit E-Stehroller ist auf Gehwegen zu gefährlich. (Erlaubt Deutschland gar nicht erst. Check!)



2. Die E-Stehroller sind mit 25 Stundenkilometern in der Spitze zu schnell. (Deutschlands Roller dürfen nur 20 km/h. Check!)



3. Miet-E-Stehroller werden von den Mietern nach der Fahrt kreuz und quer auf Gehwegen abgestellt, wo sie leicht umkippen. Bei mehreren nebeneinander dank des Dominoeffekts gleich reihenweise im wahrsten Sinne. Das sieht dann sehr deprimierend aus. Hier reagieren die ersten Städte weltweit und zwingen E-Stehroller-Fahrer mitunter, die Roller nur noch in speziellen Parkzonen abzustellen. Das nimmt dem ganzen Konzept natürlich einen großen Teil seiner Leichtigkeit und Flexibilität. In Deutschland ist klar geregelt: Die neuen Roller sind abzustellen wie Fahrräder. Also auch auf dem Gehweg.