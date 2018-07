Werner knallhart: Der Niedergang des Rechtsstaats beginnt beim Halteverbot

Und das Schild zum eingeschränkten Halteverbot (das nur einmal durchgestrichene „Parkverbot“) provoziert hierzulande mittlerweile oft nur noch Achselzucken: „Wenn es hier nicht zu gefährlich ist, ein paar Minuten zu halten, warum sollte es dann zu gefährlich sein, hier zu parken?“ Und so sind ganze Hauptverkehrsstraßen etwa in Berlin nahtlos mit Autos zugerammelt. Obwohl es verboten ist. Radfahrer, Busse und Lieferfahrzeuge (die dann eben in zweiter Reihe halten müssen) kommen sich so gefährlich ins Gehege.

Hätten Halteverbotsschilder Gefühle, ihr Leben käme ihnen so leer und sinnlos vor.