Wir brauchen eine Agenda 2030 mit einer Art Top-10 der Problemlösungen. Statt jeden Versuch der AfD Paroli zu bieten, als Annäherung an die menschenfeindlichen Forderungen der AfD zu verunglimpfen, sollte in einer klaren Analyse der Bedenken in der Mitte der Bevölkerung aufschlüsseln, was sofort durch die demokratisch gesinnten Parteien angegangen werden muss: Um Deutschland wieder attraktiv für Investoren zu machen, um die Energiekosten in den Griff zu kriegen und um die Alltags-Befürchtungen der Menschen in Luft auflösen zu lassen, auch speziell die der zwölfeinhalb Millionen in Ostdeutschland.



In meinem Spreewald-Beispiel bedeutet das: Anstatt die verängstigten Menschen, die vom Spreewald-Tourismus abhängen, in die Hände der „verständnisvollen“ AfD zu treiben, die den Klimawandel zumindest zu großen Teilen für erdgeschichtlich unauffällig hält und Stimmung gegen den Kohleausstieg macht, muss jetzt nach der Analyse eine gute Lösung her. Und da würde es ja schon reichen, klar zu machen, dass das Problem erkannt, anerkannt und auf der Agenda gelandet ist. Und zu erklären: Es gibt Lösungen, die den Spreewald nass und saftig grün halten, ohne dass die Kohle nach 2038 weiter abgebaggert werden muss, etwa Stauseen, die sich im Winter mit dem Wasser der Elbe füllen und im Sommer in die Spree abgelassen werden. Was man jetzt schon vorbereiten muss, bevor es 2038 ist.