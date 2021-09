Solche Fälle des Versagens öffentlicher Stellen sorgen immer wieder für nationales Kopfschütteln. Aber es gibt eben auch den Irrsinn im Detail und im Verborgenen. Im Mietshaus, im Arbeitsalltag oder im Zusammenspiel von Kunden und Verkäufern oder Dienstleistern. Wo sich nicht selten beide Seiten an den Kopf fassen. Regelungs-Bullshit fängt schon in unserem direkten Umfeld an. Nicht nur, aber oft genau dort, wo viele Konstellationen unter einen Hut gebracht werden sollen. Regelungswut wegen des Drangs nach Einheitlichkeit.



Eine wahre Geschichte, durch Fakten belegt, aber ein Betroffener will das Unternehmen nicht genannt sehen: Da bittet in einem großen deutschen Unternehmen ein Mitarbeiter darum, in seinem neuen Büro den Info-Monitor an die Wand schrauben zu lassen. Das Facility-Management beauftragt damit eine Fachfirma, die aber erst in vielen Wochen Zeit dafür schaffen kann. In der Zwischenzeit bemerkt der Mitarbeiter, dass der Standort für den Monitor ungünstig gewählt ist, weil an besagte Wand die Sonne scheint, und teilt dem Facility-Management mit: Bitte den Monitor nicht montieren. Ich stelle ihn mit dem Standfuß auf das Sideboard vor die andere Wand.