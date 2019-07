Als letztes dürfen wir eins nicht vergessen: Rauchen ist auch bei uns auf dem Rückmarsch. Der Tabakindustrie gelingt es nicht mehr, die kritische Masse an jungen Menschen in die Sucht zu treiben. Unser Denken ändert sich. Selbst CDU-Frau Merkel will das Werbeverbot für Tabak auf Plakatwänden. In Teilen Europas steht als Ziel im Raum: Rauchfreiheit. Die Nikotinsucht einfach flächendeckend auszumerzen. Schweden will bis 2025 rauchfrei sein, Finnland bis 2035. Solche Ziele sind für deutsche Verhältnisse natürlich ein unvorstellbarer Irrsinn an Veränderung. Aber seien wir Propheten: Die EU wird es am Ende richten.



Und wenn wir dann irgendwann unseren Enkeln erzählen: „Drogen nehmen war auch schon in unserer Jugend verboten. Außer solcher Drogen, die andere Menschen unfreiwillig mit konsumieren mussten, die konnte man sogar bei Rossmann kaufen“, und dann in ungläubig aufgerissene Augen schauen, dann erinnern wir uns an die Schweden: Die waren mal wieder ganz vorne - und haben uns Ich-darf-das-Deutsche am Ende mitgerissen. Mit weniger Krebstoten wäre so ein Sommer draußen doch ganz besonders schön.