Sollten nicht auch die unterbezahlten Krankenschwestern und Altenpfleger eine Anerkennung erhalten für das, was sie für uns Tag für Tag stemmen? Was ist mit den Ehrenamtlern in Sportvereinen, Flüchtlingsunterkünften, Hospizen, Umweltschutzorganisationen, Tafeln und und und? Die dürfen sich mal eine kostenlose Tasse Kaffee aus der Küche nehmen. Aber sie müssen für die Fahrt zu ihrem Einsatzort auch noch eine Fahrkarte bezahlen – oder Spritgeld. Wenn wir konsequent sind, gibt es am Ende fast für jeden Job einen Grund für kollektive Dankbarkeit. Was ist mit dem Lkw-Fahrer, der Nacht für Nacht auf der Autobahn gegen den Sekundenschlaf kämpft, statt bei seiner Familie daheim im kuscheligen Bettchen zu schlummern? Er macht das, damit wir am nächsten Tag frische Milch und knackiges Gemüse im Supermarkt finden.