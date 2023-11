Aber auf der Straße gilt: Lasst doch die kleinen Leute in ihren Autos in Ruhe. Die kleinen Leute auf dem Fahrrad, auf dem Bürgersteig und in den anderen Autos müssen dann eben zurückstecken. Ja, natürlich, weil: Autofahren ist ein Stück Freiheit made in Germany. DNA und alles, verstehen Sie? Wenn es jemandem nicht passt, dass wir eine Autoindustrie sind und deshalb Autofahrer ihre Freiheit ausleben können müssen, weil das Arbeitsplätze sichert – und weil deutsche Autos nur dann gekauft werden, wenn man in Deutschland zum Beispiel weiterhin mit 50 km/h an einem Spielplatz vorbeifahren darf, weil die Kinder ja hinter dunkelgrünen Metallgittern eingezäunt sind –, wenn das also jemandem nicht passt, dann kann er ja zu Hause bleiben. Diese Freiheit hat er doch. Leute!



Eine Autofahrer-FDP, die Angst hat, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, bedient sich einer Rhetorik, die bei Verkehrsregeln zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer allein auf das Verhältnis der Autofahrer zum Staat abhebt: „Hören wir auf, den Bürgern immer alles zu verbieten.“ Die Grenzen der eigenen Freiheit zugunsten der Freiheit der Anderen werden ignoriert.