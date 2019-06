Das Umweltbundesamt sagt, es kommt nicht auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an, sondern auf die Gestaltung der Kreuzungen und den möglichst kontinuierlichen Verkehrsfluss. Heißt: Eine grüne Welle bei Tempo 30 kann die Fahrt im Schnitt schneller machen als das Gewimmel an Kreuzungen trotz erlaubten Tempo 50.



Außerdem ist langsameres Fahren sicherer. Klingt wie eine Binse, aber der ADAC will das so pauschal nicht unterschreiben. Die These lässt sich aber belegen. In einer 20-jährigen Langzeit-Erhebung in Großbritannien konnte gezeigt werden: Nach der Einführung von 20 Meilen pro Stunde als Höchstgeschwindigkeit (32 km/h) haben sich in den betroffenen Bereichen die Verkehrsunfälle um 42 Prozent verringert. Die WDR-Kollegen von Quarks führen sogar mehrere Studien an, die belegen: langsamer ist sicherer. Letztendlich hilft auch gesunder Menschenverstand: Geringere Geschwindigkeit heißt geringere Distanz in der Reaktionszeit und kürzerer Bremsweg. Wenn das nicht sicherer wäre, wozu gäbe es dann überhaupt Geschwindigkeitsbegrenzungen?