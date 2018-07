Sind Sie ein Mensch mit starken Nerven? Dann fahren Sie mal durch eine deutsche Großstadt und halten Sie sich in der 30er-Zone ans Limit. Hinter Ihnen werden die Autofahrer die Nerven verlieren – wie kann man nur so provokativ rumtrödeln wie Sie? Fußgänger, die in verkehrsberuhigten Zonen (in denen Schrittgeschwindigkeit gilt), durch ihre bloße Anwesenheit Autofahrer am Durchrasen hindern, können froh sein, wenn sie nur beleidigt werden. Absichtlich nah ranfahren, um die Fußgänger in Todesangst zu versetzen – schon öfters miterlebt.