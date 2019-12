Der CSU-Mann zählt im Namen seiner Partei auf, was Klimaschützer jetzt alles falsch machen, weil sie erkannt haben, das wir umdenken müssen: 1. Verbieten, 2. Verderben und 3. jetzt neu: Brandmarken. Und er schlägt damit alle drei großen Optionen in den Wind:



1. „Verbieten". Man schafft gesetzliche Rahmenbedingungen für den Klimaschutz. Dazu gehören Anreize, also etwa Kaufprämien für E-Autos, aber auch Verbote wie strenge Abgas-Grenzwerte für Verbrenner. So wird Innovation gefördert. Die LED-Lampe ist dank des Verbots der altertümlichen Glühlampe groß geworden. Und weil wegen der Feinstaubbelastung über ein Verbot von Feuerwerk an Silvester diskutiert wird, forschen Experten daran, in Knallkörpern Schwarzpulver durch umweltfreundlichere Stoffe zu ersetzen. Noch sind diese Böller teurer. Noch. Aber das wäre neu und neu ist nicht bierzelttauglich.



2. Verderben. Damit ist wohl gemeint, dass es der CSU lieber wäre, man würde nicht auf Probleme hinweisen, die einem ein schlechtes Gewissen machen könnten. Wer weiß, dass dem Schwein als Ferkelchen ohne Betäubung die Hoden rausgerissen wurden, der kriegt die Wurst nicht mehr so gedankenlos runter. Da wollen doch wieder die in ihrer Berlin-Mitte-Blase den Leuten ihr Billigfleisch madig machen.