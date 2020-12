Deshalb wage ich die Prognose: Eine in einem kleinen Täschchen aufbewahrte FFP2-Maske wird bei vielen künftig zu den Big Five unterwegs gehören: Handy, Schlüssel, Portemonnaie, Handdesinfektion, Maske. Zumindest in der Erkältungszeit in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn im ICE ein paar Sitze vorweg jemand schnieft oder hustet: Maske aus dem Rucksack und gemütlich aus dem Fenster gucken.