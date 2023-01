Wie soll Deutschlands Aufbruch funktionieren mit Leuten, die sagen, das Tempolimit auf deutschen Autobahnen lasse sich nicht umsetzen, denn es gäbe dafür nicht genügend Schilder. Vom Tempolimit kann man halten, was man will, aber wenn ein solch argumentativer Stuss von unserer politischen Elite kommt, ja, also, was soll aus diesem Land bloß werden? Wenn ein Wumms sich nur in Geld ausdrückt, nicht in Geistesblitzen?