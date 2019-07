Werner Knallhart: Rauchverbot in der Gastronomie: Jetzt auch draußen?

Zwischenfazit: Ein ureigenes Recht auf Rauchen unter Leuten kann es also auch unter freiem Himmel nicht geben - die Rücksicht auf die anderen steht dem entgegen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man gleich alles gesetzlich verbieten muss. Geht es denn nicht auch nach dem Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme?



Das Problem bei der gegenseitigen Rücksichtnahme: Es fehlt an der Gegenseitigkeit. Denn es liegt in der Natur der Sache, dass Nichtraucher dem Raucher eben nichts tun. Der Nichtraucher könnte also nichts eigenes als sein Entgegenkommen anbieten, als „dann rauche ich eben ein bisschen passiv.“ Aber das ist natürlich so absurd wie: „Dann stecken Sie mir in Gottes Namen halt den nassen Finger ins Ohr aber bitte nicht mit ganz so viel Spucke.“ Es sind also allein die Raucher, die liefern müssen. Würde das klappen aus Basis von Freiwilligkeit?