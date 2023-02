Jüngst habe ich in einem Supermarkt mitten in einer sehr langen Kassenschlange gestanden. Also habe ich meinen Korb abgestellt und bin vorgelaufen, um die Kassiererin zu bitten, eine weitere Kasse öffnen zu lassen. Die freundliche Frau hat denn auch sofort auf den Knopf gedrückt, worauf hin eine automatische Durchsage ertönt ist, Kasse 1 sei nun auch geöffnet. Und noch während ich zu meinem Korb zurücklief, spurteten die Leute, die hinter mir in der Schlange gestanden hatten, alle (alle!) an mir vorbei und vor an Kasse 1. Die von ganz hinten sind nun ganz vorn. In solchen Situationen entbrennt in mir ein Kampf der Gefühle. Und ich werde aufgewühlter Betrachter meiner selbst. Leider fehlt dabei das beschwingte Gefühl, gut unterhalten zu werden. In mir kommt Gesellschaftsfrust auf.