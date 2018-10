Aber man musste nicht von der Küste kommen, um zu merken, wie fremd man war. Schwaben erging es nicht anders. Zwar wusste keiner der Teens mehr, warum Baden und Schwaben was gegeneinander hatten, aber es war ihnen von den Eltern so erklärt worden. Ausgrenzung als Ausdruck von Regionalbewusstsein - das hat in manchen Familien Tradition.



Erst zu Beginn meines Studiums in Freiburg fühlte ich mich nach Jahren nicht mehr als Sonderling. Weil an der Uni Leute von überall herkamen.



In meinen 13 Jahren in Köln verstand ich nie so recht das Gekabbel zwischen der Domstadt und Düsseldorf. Es klang immer lustig. Aber alles nur Spaß? Wer in Köln ein Düsseldorfer Alt statt eines Kölsch bestellt, wird zwar nicht geköpft, aber so blöd angeguckt, als bestellte er einen Whopper bei McDonald´s. Weil Köln und Düsseldorf irgendwie Konkurrenten sind. Weiß heute noch jemand wieso?