Normalerweise sind wir in Deutschland digital hinterher, weil an entscheidenden Stellen nicht rechtzeitig kapiert wurde, worauf es ankommt in Zukunft. Aber in Sachen Katastrophenschutz sind wir hinterher, weil der Fortschritt bei uns verboten ist. Massen-SMS dürfen in Deutschland nur an jene verschickt werden, die dem vorher ausdrücklich zugestimmt haben. Es gibt eine Ausnahme: Corona.