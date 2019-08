Gut, das Image der Bundeswehr ist eine Katastrophe. Man mag sich ja gar nicht all die Mängel vorstellen, von denen man immer so liest. Es reicht daran zu denken, dass unsere Armee noch nicht einmal ein Segelschiff renovieren kann. Wer will da schon arbeiten? Zu wenige. Und die, die sich überwinden (oder das glauben, was die Werbung suggeriert, nämlich, dass man in der Truppe den Sinn des Lebens findet und so zum gefeierten Kameraden wird), die pendeln sich am Wochenende was zurecht. Die Bundeswehr ist eine Pendlerarmee, 70 von 100 Soldaten pendeln, kein Berufsstand muss mehr hin und her.