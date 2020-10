Wollen wir künftig wieder hinnehmen, dass unsere Schüler in miefiger Luft mit CO2-Werten jenseits von Gut und Böse lernen, nur weil kein Pandemie-Bringer mehr in den Klassenräumen herum schwirrt? Oder bauen wir sie um?



Ich will auch künftig im Café meinen doppelten Espresso für 2 Euro 50 kontaktlos mit Apple Pay bezahlen. Ich will auch künftig nicht mehr mit dem Finger auf dem Display des DHL-Boten rum schmieren müssen. Ich wünsche mir, dass Masken-Tragen auch in der Grippe-Saison Standard bleibt. Auf der Südhalbkugel ist durch die Corona-Maßnahmen die große Grippe-Welle nämlich ausgeblieben. Ich möchte künftig meine Ärztin über Videotelefonie konsultieren können, ohne Angst vor Datenklau. Auch ohne Pandemie. Und dass die Speisekarten im Restaurant per QR-Code auch auf dem Handy aufrufbar sind, ist auch wegen Magen-Darm von Vorteil.