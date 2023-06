Dietrich Borchardt ist Professor für Aquatische Ökosystemanalyse und -management an der TU Dresden und er sagt: Seit 2017 erlebt Deutschland eine Dürre am Stück. Also nicht einfach ein paar Dürrejahre zwischendurch, sondern eine Dürreperiode. Eine Dürreperiode, wie es sie in den vergangenen 2000 Jahren in Mitteleuropa so nicht gegeben hat. Seit 2000 Jahren nicht. Es gebe Regionen in Deutschland, die seien derartig trocken, dass es dort anderthalb Jahre am Stück ohne Unterbrechung regnen müsste, um den Grundwasserpegel auf das vor einigen Jahren noch normale Maß ansteigen zu lassen.



Und das ist – da reichen ein paar Jahrzehnte Lebenserfahrung – illusorisch. Das wirklich Blöde ist außerdem: das lange Gedächtnis des Wasserkreislaufs. In der Sendung „Markus Lanz“ sagte Borchardt vergangene Woche: „Grundwasser, das wir heute aus unserem Wasserhahn bekommen und das von den Wasserwerken gewonnen wird aus vielleicht 100 Metern Tiefe, hat vielleicht 100 Jahre gebraucht, um dort hinzukommen. Wir reden über solche Zeitskalen. Und das kann durchaus länger gehen.“