Und so formiert sich langsam Widerstand gegen die Straßen-Egozentriker: Wer sich rücksichtslos über andere erhebt, soll richtig blechen. Das fordert ein Bündnis von zwölf Verbänden – darunter der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club und die Deutsche Umwelthilfe – per Online-Petition vom Bundesverkehrsminister. Bußgeld von mindestens 100 Euro und ein Punkt in Flensburg für Falschparken. Zack! Gegen das Verkehrschaos in unseren Städten.