Wertschätzung für Leistungsträger Eine Agenda für die Fleißigen

Es sind die, die keine Boni bekommen und trotzdem motiviert sind; die Steuern zahlen, anstatt sie zu hinterziehen und sich zugleich fragen, warum vom Brutto so wenig netto übrig bleibt.



Lesen Sie auch das Interview mit Arbeitsmarktökonom Enzo Weber: „Sanktionen verbessern die Integrationschancen von Langzeitarbeitslosen“



Es sind die Eltern, die zum Elternabend gehen, anstatt nicht zu gehen, und die nach Feierabend in unterfinanzierten Kitas die Wände streichen. Die als berufstätige Doppelverdiener immer und überall Höchstsatz zahlen, aber nie billiger in den Zoo kommen.