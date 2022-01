Westpfalz Tödliche Schüsse auf Polizisten bei Verkehrskontrolle – Innenministerin Faeser: „Werden alles tun, um Täter dingfest zu machen“

Zwei junge Polizisten sind bei einer Verkehrskontrolle mitten in der Nacht im Kreis Kusel in der Westpfalz erschossen worden. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Polizeibeamte konnten noch einen Funkspruch an ihre Kollegen absetzen mit den Worten: „Die schießen“, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise.