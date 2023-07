Wettbewerb: Monopolkommission fordert Zerschlagung der Deutschen Bahn

Die neue Netz-Gesellschaft müsse am Gemeinwohl orientiert sein: „Dieser Punkt darf bei der Umsetzung nicht verwässert werden“, so Kühling. Nur dann profitierten die Reisenden. Die Monopolkommission fordert schon länger eine Zerschlagung der Deutschen Bahn, der Staatskonzern soll in eine Infrastruktur- und in Transportsparten aufgeteilt werden.