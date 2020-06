Heißt das Deutschland, wird die Coronakrise besser überstehen als die meisten anderen Länder?

Das kann man so pauschal noch nicht sagen, da es auch davon abhängt, wie lange uns die Pandemie noch begleiten wird. Im Moment ist Deutschland, gemeinsam mit anderen europäischen Staaten wie Österreich oder der Schweiz aber auf einem sehr guten Weg. Der große Vorteil dieser Länder im Kampf gegen das Coronavirus besteht sicherlich auch darin, dass sie über ein stabiles Gesundheitssystem verfügen und solide Staatsfinanzen haben. Eine gute Bonität erlaubt es ihnen, sich zu guten Konditionen zu verschulden und vergleichsweise günstige Rettungspaket für den Wiederaufbau der Wirtschaft schnüren.



In den USA wütet das Coronavirus nach wie vor besonders stark. Wird sich das Ranking der Vereinigten Staaten durch die Pandemie noch weiter verschlechtern?

Das Virus ist für die USA in der Tat ein großes Problem. Das Gesundheitssystem ist heillos überfordert und die Arbeitslosigkeit steigt ungebrochen. Schon im Vergleich zu 2019 ist das Land im diesjährigen Ranking von Platz drei auf Platz zehn zurückgefallen – und das obwohl die aktuell niedrigen Beschäftigungszahlen durch Covid-19 noch gar nicht berücksichtigt sind. Ausschlaggebend für die Verschlechterung um ganze sieben Ränge war sicherlich der Handelskrieg mit China, der den internationalen Handel aber auch das Vertrauen der ausländischen Investoren massiv beeinträchtigt hat. Auch die Angst vor politischer Instabilität in den USA ist in den vergangenen Jahren laufend angestiegen, wie unsere Umfrage unter den Führungskräften zeigt. All das hat sich in der Coronakrise nochmals deutlich verschlechtert. Die Unsicherheit am Markt ist groß und wird von Tag zu Tag größer, wenn die Regierung die Pandemie nicht in den Griff bekommt. Das große Glück der USA ist, dass sie – wie auch China – über einen riesigen Binnenmarkt verfügt, der die geringere Nachfrage aus dem Ausland ein Stück weit abfedert. Die Wirtschaftsleistung des Landes ist somit nach wie vor hoch, da der Binnenmarkt weiter wächst und die Konsumfreude der Amerikaner ungebrochen ist. In Sachen Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität für ausländische Investoren wird der Wirtschaftsstandort USA – sofern sich nicht grundlegend etwas an der politischen Stoßrichtung ändert – in den kommenden Jahren aber weiterhin verlieren.