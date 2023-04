Wettbewerbsrecht „Der politische Druck auf das Kartellamt wird zunehmen“

WirtschaftsWoche: Herr Wambach, die Bundesregierung will das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) reformieren – und viele große Wirtschaftsverbände machen Front dagegen. Halten Sie die Kritik für berechtigt?

Achim Wambach: Ich kann die Kritik aus der Wirtschaft an den geplanten Änderungen im GWB nachvollziehen. Die neuen Regeln könnten im Einzelfall stark in die unternehmerische Freiheit eingreifen. Die vorgesehenen Eingriffsrechte des Bundeskartellamts auf Basis von Sektoruntersuchungen sind massiv und könnten bis hin zu einer Entflechtung von Unternehmen gehen.



Ich glaube zudem, dass der politische Druck auf das – formal unabhängige – Kartellamt zunehmen wird, bestimmte Märkte in den Blick zu nehmen, die der jeweiligen Regierung besonders wichtig erscheinen.