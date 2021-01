Wettbewerbsrecht Neues Gesetz legt Amazon & Co an engerer Leine

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Union, Joachim Pfeiffer, sagte, dies sei die Antwort auf teilweise monopolartige Strukturen in der Digitalbranche. „Denn der funktionierende Wettbewerb auf den digitalen Märkten ist in Gefahr.“ Ähnlich äußerte sich die SPD. Das Kartellamt bekomme mehr Handlungsspielraum, um wettbewerbsschädigendes Verhalten von Konzernen vorab zu untersagen, so SPD-Experte Falko Mohrs.