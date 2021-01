„Wettbewerbsverzerrung“ Motel-One-Chef Dieter Müller kritisiert Coronahilfen der Bundesregierung

Der Düsseldorfer Hotelier Otto Lindner, dessen Familie 27 Hotels in sieben Ländern führt, fühlt sich beim Hin- und Her um die Coronahilfen an Tricks von Hütchenspielern erinnert. „Unser Grundproblem ist: Wir kommen gegen das politische Narrativ nicht an. Scholz und Altmaier stellen sich immer wieder als große Unterstützer ins Fernsehen, verkündigen eine Bazooka nach der anderen – und schieben uns dann ins Kleingedruckte ab.“ Was Lindner, der auch Vorsitzender des Hotelverbands Deutschland ist, aufregt: Dass die deutschen Minister die Verzögerungen auf Abstimmungen mit der EU schieben. Lindner führt auch ein Hotel in Wien. „Die Novemberhilfe in Österreich hat von Antrag bis Auszahlung nur sieben Arbeitstage gedauert, die Dezemberhilfe läuft genau so reibungslos. Deutschland scheint in einer EU zu sein – Österreich in einer anderen“, sagte er.



