Whistleblower Dass ausgerechnet Deutschland den Schutz von Informanten blockiert, ist absurd

So würde VW etwa sich heute wünschen, vor zehn Jahren einen selbstbewussteren, rechtlich besser geschützten Whistleblower gehabt zu haben. Denn der Whistleblower, den es nach Recherchen der WirtschaftsWoche gab, meldete sich Jahre vor Dieselgate wegen Abgasmanipulationen bei einer internen Meldestelle. Und eben nur dort, so wie es die internen Regeln vorsahen. Es passierte, was zu erwarten war: nichts. Die Quittung bekamen die Wolfsburger Jahre später mit dem Dieselskandal und mindestens 30 Milliarden Euro Schaden.