Who is Who der Wirtschaft ehrt Kanzlerkandidaten Herr Laschet und der Sinneswandel beim Mittelstand

So weit muss Laschet trotz aller Vorschusslorbeeren der Eigentümer-Unternehmer erst einmal kommen, aber in seiner Dankesrede traf auch er den Ton. Ähnlich wie bei der Agenda 2010 stehe man jetzt nach der Coronakrise wieder vor einem Epochenwechsel, mahnte der Kanzlerkandidat. „Unsere Wirtschaft soll klimaneutral werden, aber wir wollen auch Industrieland bleiben“. Beides zusammen, also „ein klimaneutrales Industrieland, ist sehr ambitioniert“. Er wolle dieses Ziel auf jeden Fall erreichen, versprach Laschet, aber „die Methode Corona wird dabei nicht mehr funktionieren“. In der Pandemie mochte es noch geholfen haben, alles in Gesetzen und Verordnungen haarklein vorzuschreiben. „Aber die Transformation der Wirtschaft schaffen wir so nicht“, da brauche es wieder kreative Freiräume und unternehmerisches Handeln ohne den Staat. Wie das vor Ort konkret aussehe, habe er einmal bei einem Unternehmergespräch im Sauerland erfahren, erzählte Laschet. Man habe ihn dort nicht wie so oft um staatliche Hilfe oder Subventionen gebeten, sondern nur eine kurze Bitte, ja Aufforderung an die Politik gerichtet: „Lasst uns einfach in Ruhe“.