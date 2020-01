Wider den steuerpolitischen Kleinmut Wie eine große Steuerreform doch noch gelingen könnte

Es wäre gut, wenn der Staat all sein Geld nutzen würde, um den Investitionsstau – von Straßen und Schienen über Schulen und Universitäten bis zu schnellem Internet und Mobilfunk – aufzulösen. Doch dazu ist er offenbar nicht in der Lage. Etwa, weil Personal fehlt, die föderalen Ebenen sich gegenseitig ausbremsen oder Bürger gegen Veränderungen klagen. All diese Ursachen werden kurzfristig kaum zu beheben sein. Leider.