Widerworte: Das ist ja nicht normal!

Witzig eigentlich. Denn die interessanten Zeiten der Corona-Pandemie haben uns gezeigt, dass das alte Normal, unsere Gewöhnung, mit dem anderen Normal, das neue Regeln braucht, gar nichts mehr zu tun hat. Wenigstens die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung will sich inzwischen nicht mehr, wie in der alten Fabrikwelt, Tag für Tag zu Schichtbeginn im Büro einfinden. Die meisten wollen auch nicht ständig im Homeoffice arbeiten. Sie wollen dort arbeiten, wo es am besten funktioniert, für das, was sie zu tun haben. Das darf natürlich weitergedacht werden: Stimmen die Regeln der Lebensarbeitszeit noch, sind die Ordnungen und Hierarchien noch richtig und sind die Alternativen, von denen wir immer wieder lesen und hören, tatsächlich welche? Oder doch nur Schall und Rauch, eine weitere Sau, die durchs globale Dorf der Transformationssprüche getrieben wird?



Dies ist dann auch schon der Sinn und Zweck dieser kleinen Kolumne, die Sie hier künftig monatlich finden werden. Sie beschreibt all die Irrtümer, aber auch die guten Gründe dafür, dass wir etwas für normal halten. Sie will mit den alten Regeln abrechnen, ohne die neuen Regeln hochzujubeln. Widerworte sind Zweifel, und die sind, so hat es René Descartes gesagt, als er – ohne es recht zu wollen – den Startschuss für die Aufklärung und die nüchterne Sichtweise auf die Welt gegeben hat, „der Weisheit Anfang“. Widerworte zweifeln konstruktiv, aber hadern nicht.