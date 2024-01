Der mehr als träge Strukturwandel ist ein deutliches Zeichen dafür, was seit Jahren schiefläuft. Was subventioniert wird, bleibt, wie es ist. Es sind eben keine Investitionen in die Zukunft, sondern in den Erhalt des Status Quo. Die Folge ist klar: Es ist geradezu zum Geschäftsmodell geworden, nichts mehr zu riskieren oder an Innovationspotenzial anzufassen, was nicht auch subventioniert wird oder vom Gesetzgeber her anderweitig begünstigt. Aus der sozialen Marktwirtschaft ist eine Rabattaktion geworden. Wer was unternimmt, ist der Dumme. Deshalb wird das nicht der letzte Beef mit Lobbyisten gewesen sein, ich glaube, das fängt grade erst an.