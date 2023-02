„Wie in einer Zitronenpresse“ Was ein klammer Bürgermeister von der 10-Prozent-Tarifforderung hält

Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) muss am Telefon erst einmal tief Luft holen. Es geht um die Tarifverhandlungen für Angestellte im öffentlichen Dienst oder, wie der 66-Jährige sagt, „ein schwieriges Thema.“ Nach einem lauten Ausatmen legt er los: Zwei Herzen schlügen in seiner Brust. Das eine habe Verständnis dafür, dass die gestiegenen Kosten die Menschen mit geringen Einkommen enorm belasteten. „Wir müssen etwas tun, damit die Menschen mit ihrem Einkommen auch auskommen“, sagt er. Er denke dabei besonders an diejenigen, die für die Müllabfuhr oder die Straßenreinigung arbeiteten oder im mittleren Dienst anfangen und dort Karriere machen wollten.