Wie schlug sich das Merkel-Kabinett im Corona-Jahr? Unser Zeugnis für die Bundesregierung

Und in Deutschland? Man werde, hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einmal sehr früh in diesen Jahr gesagt, einander irgendwann viel verzeihen müssen. Wahrscheinlich hat er damit recht. Die Bundesregierung mag das Land – alles in allem – besser durch die Coronakrise gesteuert haben als es anderen gelungen ist. Doch am Ende eines in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Jahres bleibt nicht nur der unzweifelhaft gute Wille vieler Politiker in Erinnerung. Zur nüchternen Bilanz gehören auch Fehleinschätzungen und so mancher Irrweg.