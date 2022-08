Wie umgehen mit China? „Ein neuer Kalter Krieg würde uns viel Wohlstand kosten“

WirtschaftsWoche: Herr Mair, der russische Angriffskrieg und seine ökonomischen Folgen haben die Sinne für Abhängigkeiten geschärft. Steht deshalb nun auch unser deutscher Umgang mit China an einem historischen Kipppunkt?

Stefan Mair: Mit definitiven Aussagen wäre ich in diesen Zeiten sehr vorsichtig. Sicher ist: Die Sensibilität für Abhängigkeiten, die ein zu hohes Maß an ökonomischer Verletzbarkeit bedeuten, ist so hoch wie lange nicht. In der Regierung. Aber auch in den Unternehmenszentralen. Betriebswirtschaftliche, aber auch politische Entscheidungen werden nun danach gefällt, ob sie solche potenziellen Verwundbarkeiten reduzieren helfen.