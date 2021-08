Wiederaufbau nach dem Hochwasser „Es gibt kein Drehbuch für die Katastrophe“

Was sind denn Ihre Lehren aus den Flutkatastrophen 2002 und 2013 an der Elbe in Sachsen, was für Konsequenzen müssen gezogen werden? Nur mit früheren Warn-SMS ist es ja nicht getan!

Es gibt kein Drehbuch für Katastrophen, und vieles in NRW ist jetzt auch anders als bei den Flutereignissen in Sachsen. Aber die in Sachsen geschaffene rechtliche Matrix und die Organisation und Abwicklung adaptieren wir auch hier.