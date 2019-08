Wiederaufnahme von Gesprächen: USA zu Atomverhandlungen mit Nordkorea bereit

Seoul Washington ist nach Aussage von US-Verhandlungsführer Stephen Biegun für eine Wiederaufnahme der Atomverhandlungen mit Nordkorea bereit. Die USA seien darauf vorbereitet, dass die Gespräche beginnen könnten, sobald die Ansprechpartner in Nordkorea sich meldeten“, sagte Biegun am Mittwoch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, einen Tag nach dem Ende der gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea.