Wiederholungswahl Entscheidung aus Karlsruhe: Kann Berlin im Februar wählen?

31. Januar 2023 | Quelle: dpa

Unterlagen zur Briefwahl für die Wiederholungswahlen in Berlin. Bild: Bild: dpa

Der Wahlkampf läuft, die Vorbereitungen sind in vollem Gange - aber kann die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wirklich wie geplant am 12. Februar stattfinden? Das klärt sich am Dienstag (9.30 Uhr). Kritiker der vorgesehenen Komplettwiederholung der Pannen-Wahl haben in Karlsruhe geklagt. Nun wird in diesem Verfahren eine Entscheidung veröffentlicht. Das kündigte das Bundesverfassungsgericht am Montag kurzfristig an.